У Нацполіції розповіли, чи каратимуть за порушення комендантської години у новорічну ніч
Національна поліція України попросила громадян не порушувати комендантську годину у новорічну ніч. До порушників ставитимуться із розумінням, проте на роботу нічних клубів реагуватимуть жорстко.
Про це на брифінгу заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.
Як поліція реагуватиме на порушення комендантської на новий рік
"Звертаюсь до громадян, щоб провели свята в колі сім'ї, близьких, друзів. Не треба виходити і порушувати комендантську годину", — сказав Ахрамєєв.
Він уточнив, що поліція в будь-якому разі повинна реагувати та фіксувати порушення законодавства, але в деяких випадках робитимуть винятки.
"Ми з розумінням ставитимемося до тих, хто порушує комендантську годину в разі крайньої потреби", — зазначив представник Нацполіції.
Ахрамєєв також попередив власників нічних клубів та інших розважальних закладів, які планують чи вже спланували гучні новорічні святкування у своїх приміщеннях.
"Не той, напевно, нині час, щоб так святкувати... Якщо на "102" надходитимуть заяви і повідомлення щодо гучних святкувань у закладах, будемо жорстко реагувати", — наголосив Ахрамєєв.
Начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції також нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність за продаж і використання піротехнічних засобів та закликав не сідати за кермо в нетверезому стані, адже поліцейські наряди на автошляхах будуть посилені.
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