У Нацполіції розповіли, чи каратимуть за порушення комендантської години у новорічну ніч

Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв. Скриншот з брифінгу

Національна поліція України попросила громадян не порушувати комендантську годину у новорічну ніч. До порушників ставитимуться із розумінням, проте на роботу нічних клубів реагуватимуть жорстко.

Про це на брифінгу заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.

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"Звертаюсь до громадян, щоб провели свята в колі сім'ї, близьких, друзів. Не треба виходити і порушувати комендантську годину", — сказав Ахрамєєв.

Він уточнив, що поліція в будь-якому разі повинна реагувати та фіксувати порушення законодавства, але в деяких випадках робитимуть винятки.

"Ми з розумінням ставитимемося до тих, хто порушує комендантську годину в разі крайньої потреби", — зазначив представник Нацполіції.

Ахрамєєв також попередив власників нічних клубів та інших розважальних закладів, які планують чи вже спланували гучні новорічні святкування у своїх приміщеннях.

"Не той, напевно, нині час, щоб так святкувати... Якщо на "102" надходитимуть заяви і повідомлення щодо гучних святкувань у закладах, будемо жорстко реагувати", — наголосив Ахрамєєв.

Начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції також нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність за продаж і використання піротехнічних засобів та закликав не сідати за кермо в нетверезому стані, адже поліцейські наряди на автошляхах будуть посилені.

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