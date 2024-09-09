Карта Украины без Крыма в учебнике по украинскому языку — авторы попали в скандал

Мальчик читает учебник. Иллюстративное фото: shutterstock

Авторы рекомендованного Министерством образования Украины учебника украинского языка для 7-го класса попали в скандал. В нем была напечатана карта Украины без Крымского полуострова.

Об этом заявила один из авторов учебника, Анастасия Онатий в понедельник, 9 сентября.

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Автор извинилась за эту ошибку и объяснила, что так произошло из-за невнимательности.

"Недопроверили, недосмотрели — мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это. Крым наш, украинский — это безоговорочное утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова", — написала она.

Момент, вызвавший скандал. Источник: Facebook Анастасии Онатий

Кроме того, она предложила создать флешмоб "Домалюй Крим". По ее словам, таким образом учителя на уроках смогут выделить 10-15 минут для обсуждения этой ошибки, а дети дорисовать Крым к карте Украины в учебнике.

"Если встретите еще какие-то неточности, обязательно пишите нам — мы всегда открыты к обратной связи и стремимся делать наши материалы лучше. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Надеемся на ваше понимание и ждем фото с флэшмобов", — говорит она.