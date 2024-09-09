Карта України без Криму у підручнику з української мови — автори потрапили у скандал

Хлопчик читає підручник. Ілюстративне фото: shutterstock

Автори рекомендованого Міністерством освіти України підручника з української мови для 7-го класу потрапили у скандал. У ньому було надруковано карту України без Кримського півострова.

Про це заявила одна з авторок підручника, Анастасія Онатій, у понеділок, 9 вересня.

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Авторка перепросила за цю помилку та пояснила, що так сталося сталося через неуважність.

"Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш, український — це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов", — написала вона.

Момент, який спричинив скандал. Джерело: Facebook Анастасії Онатій

Крім того, вона запропонувала створити флешмоб "Домалюй Крим". За її словами, таким чином вчителі на уроках зможуть виділити 10-15 хвилин для обговорення цієї помилки, а діти домалюють Крим до карти України в підручнику.

"Якщо натрапите ще на якісь неточності, обов’язково пишіть нам — ми завжди відкриті до зворотного зв’язку й прагнемо робити наші матеріали кращими. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Сподіваємося на ваше розуміння і чекаємо фото з флешмобів", — каже Онатій.