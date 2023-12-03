Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В полиции не подтвердили заявление об избиении Дубинского arrow

В полиции не подтвердили заявление об избиении Дубинского

3 декабря 2023 10:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В полиции не подтвердили заявление об избиении Дубинского
Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Новости.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Полиция проверила сообщение о нанесении телесных повреждений народному депутату Александру Дубинскому в следственном изоляторе. Эта информация не была подтверждена.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Читайте также:
Дубінський
Полиция расследовала избиение Дубинского. Фото: скриншот

Избиение нардепа в СИЗО

В полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время нахождения в следственном изоляторе нанесли телесные повреждения.

Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

"По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.

Напомним, 13 ноября ДБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме