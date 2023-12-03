В полиции не подтвердили заявление об избиении Дубинского

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Новости.

Полиция проверила сообщение о нанесении телесных повреждений народному депутату Александру Дубинскому в следственном изоляторе. Эта информация не была подтверждена.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Читайте также:

Полиция расследовала избиение Дубинского. Фото: скриншот

Избиение нардепа в СИЗО

В полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время нахождения в следственном изоляторе нанесли телесные повреждения.

Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

"По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.

Напомним, 13 ноября ДБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.