В полиции не подтвердили заявление об избиении Дубинского
Полиция проверила сообщение о нанесении телесных повреждений народному депутату Александру Дубинскому в следственном изоляторе. Эта информация не была подтверждена.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Избиение нардепа в СИЗО
В полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время нахождения в следственном изоляторе нанесли телесные повреждения.
Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.
"По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.
Напомним, 13 ноября ДБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.
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