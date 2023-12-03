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У поліції не підтвердили заяву про побиття Дубінського

3 грудня 2023 10:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У поліції не підтвердили заяву про побиття Дубінського
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поліція перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату Олександру Дубінському у слідчому ізоляторі. Ця інформація не була підтверджена.

Про це повідомили в поліції Києва.

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Побиття нардепа у СІЗО

До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі завдали тілесні ушкодження.

Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

"За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

Нагадаємо, 13 листопада, ДБР та СБУ прийшли з обшуками до народного депутата України Олександра Дубінського. Обшуки проводять у справі злочинної організації, яку він створив, аби дискредитувати імідж нашої держави на міжнародній арені.

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