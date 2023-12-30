В полиции объяснили, что грозит нарушителям комендантского часа в новогоднюю ночь

Представитель ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Фото: novynarnia.com

Украина и мир уже на пороге нового – в 2024 году. Впрочем, украинцы в новогоднюю ночь могут попасть в полицию и ТЦК.

Об этом заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

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Как пояснил Серединский, тех, кто будет нарушать комендантский час и будет расхаживать по улицам городов, в эту пору будут ожидать представители полиции и ТЦК.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы... Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации", — сказал он.

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке россияне пытаются создать видимость праздника — даже поставили елку и обещают подарки для детей. Однако местные даже не думают отпускать своих детей к оккупантам.

Также мы писали, что ни для кого не секрет, что 2024 год – это год Зеленого Деревянного Дракона, поэтому очень важно соблюдать все правила, чтобы не вызывать злобу у символа года. Следует знать, что категорически не рекомендуется делать на Новый год, иначе будет беда.