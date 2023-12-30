У поліції пояснили, що загрожує порушникам комендантської години в новорічну ніч

Представник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Фото: novynarnia.com

Україна та світ уже на порозі нового — 2024 року. Утім, українці в новорічну ніч можуть потрапити до поліції та ТЦК.

Про це заявив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

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Як пояснив Серединський, тих, хто порушуватиме комендантську годину та розглулюватиме вулицями міст у цю пору очікуватимуть представники поліції та ТЦК.

"Національна поліція доставлятиме таких людей до райвідділів… Також такими людьми дуже цікавляться наші центри комплектації", — сказав він.

Нагадаємо, в тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни намагаються створити видимість свята — навіть поставили ялинку та обіцяють подарунки для дітей. Однак місцеві навіть і не думають відпускати своїх дітей до окупантів.

Також ми писали, що ні для кого не секрет, що 2024 рік — це рік Зеленого Дерев’яного Дракона, тому дуже важливо дотримуватися всіх правил, щоб не викликати злість у символа року. Варто знати, що категорично не рекомендується робити на Новий рік, інакше буде біда.