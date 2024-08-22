День независимости 2024 – полиция предупредила о вероятности ракетных ударов

Российская ракета "Искандер-К" в полете. Иллюстративное фото: росСМИ

Армия России в скором времени может нанести массовые ракетные удары по Украине. Враг планирует атаковать в День государственного флага и День Независимости, 23-24 августа, и уже мог выбрать потенциальные цели.

Об этом заявил глава Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев в четверг, 22 августа.

Читайте также:

Россияне готовятся к атакам на День Независимости

По его словам, все подразделения приведены в боевую готовность для обеспечения мер усиленной безопасности во время Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

Он добавил, что в эти дни существует высокая вероятность нанесения многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины, поэтому полицейские отработали четкий алгоритм действий во время воздушной тревоги и ракетной опасности.

Как сказал Ахрамеев, для обеспечения усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, саперы, кинологи и другие службы.

В полиции также обратились к гражданам с просьбой и самостоятельно позаботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях, не трогать подозрительные предметы и сообщать правоохранителям о нарушении правопорядка.

Ранее об этом заявили в посольстве США: дипломаты посоветовали тщательно следить за новостями и заранее поискать адреса укрытий.