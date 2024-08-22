День незалежності 2024 — поліція попередила про ймовірність ракетних ударів

Російська ракета "Іскандер-К" в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Армія Росії незабаром може завдати масових ракетних ударів по Україні. Ворог планує атакувати у День державного прапора та День Незалежності, 23-24 серпня, і вже міг обрати потенційні цілі.

Про це заявив глава Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв у четвер, 22 серпня.

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За його словами, усі підрозділи приведені до бойової готовності для забезпечення заходів посиленої безпеки під час відзначення Дня державного прапора та Дня Незалежності України.

Він додав, що в ці дні існує висока ймовірність завдання чисельних ракетних обстрілів по території України, тому поліцейські наразі відпрацювали чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки.

Як сказав Ахрамєєв, до забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, сапери, кінологи та інші служби.

У поліції також звернулися до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях, не чіпати підозрілі предмети та повідомляти правоохоронців про порушення правопорядку.

Зазначимо, що раніше про це заявили у посольстві США: дипломати порадили ретельно стежити за новинами та заздалегідь пошукати адреси укриттів.