Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У поліції застерегли щодо ймовірних ракетних ударів напередодні Дня Незалежності України arrow

У поліції застерегли щодо ймовірних ракетних ударів напередодні Дня Незалежності України

22 серпня 2024 17:16
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
День незалежності 2024 — поліція попередила про ймовірність ракетних ударів
Російська ракета "Іскандер-К" в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії незабаром може завдати масових ракетних ударів по Україні. Ворог планує атакувати у День державного прапора та День Незалежності, 23-24 серпня, і вже міг обрати потенційні цілі. 

Про це заявив глава Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв у четвер, 22 серпня. 

Читайте також:

Росіяни готуються до атак на День Незалежності

За його словами, усі підрозділи приведені до бойової готовності для забезпечення заходів посиленої безпеки під час відзначення Дня державного прапора та Дня Незалежності України.

Він додав, що в ці дні існує висока ймовірність завдання чисельних ракетних обстрілів по території України, тому поліцейські наразі відпрацювали чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки.

Як сказав Ахрамєєв, до забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, сапери, кінологи та інші служби.

У поліції також звернулися до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях, не чіпати підозрілі предмети та повідомляти правоохоронців про порушення правопорядку.

Зазначимо, що раніше про це заявили у посольстві США: дипломати порадили ретельно стежити за новинами та заздалегідь пошукати адреси укриттів.

Також важливі новини дня по темі:

російські війська поліція Україна повітряна тривога війна в Україні прапор України День Незалежності 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:42 На Волині зграя кажанів оселилася в порожній квартирі — фото

18:36 Зеленський доручив Кабміну затвердити дві стратегії щодо ветеранів — подробиці

18:34 У Кропивницькому на хабарі 200 тис. грн затримали чиновника — у Нацполіції поділилися деталями

18:33 Статус "військовозобов'язаний" — що змінює відстрочка від призову

18:30 В ЦПД пояснили, навіщо Путін озвучує фейк про спроби України вдарити по Курській АЕС

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

18:26 У Краснодарському краї Росії вирує пожежа — ЗМІ повідомляють про удар по порту "Кавказ"

18:23 Укрзалізниця ввела постійне сполучення між Одесою та Києвом — як курсуватиме потяг

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

18:12 Загинула ціла родина — на Чернігівщині рятувальники ДСНС дістали з каналізації тіла трьох людей

18:02 Дані 16-річних з'являться в Реєстрі військовозобов'язаних — деталі

18:42 На Волині зграя кажанів оселилася в порожній квартирі — фото

18:36 Зеленський доручив Кабміну затвердити дві стратегії щодо ветеранів — подробиці

18:34 У Кропивницькому на хабарі 200 тис. грн затримали чиновника — у Нацполіції поділилися деталями

18:33 Статус "військовозобов'язаний" — що змінює відстрочка від призову

18:30 В ЦПД пояснили, навіщо Путін озвучує фейк про спроби України вдарити по Курській АЕС

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

18:26 У Краснодарському краї Росії вирує пожежа — ЗМІ повідомляють про удар по порту "Кавказ"

18:23 Укрзалізниця ввела постійне сполучення між Одесою та Києвом — як курсуватиме потяг

18:12 Загинула ціла родина — на Чернігівщині рятувальники ДСНС дістали з каналізації тіла трьох людей

18:02 Дані 16-річних з'являться в Реєстрі військовозобов'язаних — деталі

17:59 ВАКС скасував одеському екснардепу підозру в злочинних махінаціях — САП оскаржить рішення

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови