Рада провалила голосование за переименование населенных пунктов

Верховная Рада. Фото: FB/ВР

Верховная Рада сегодня, 18 сентября, провалила принятие постановления о переименовании 333 населенных пунктов в рамках деколонизации и дерусификации. После неудачного голосования депутаты заблокировали трибуну.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Лозинский.

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Провал голосования за переименование

Постановление о переименовании населенных пунктов поддержали всего 208 депутатов.

Лозинский отметил, что парламент "провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой на протяжении веков порабощения".

"Неформальное объединение "Депутаты московского патриархата" всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло всего 208 голосов. Это тотальный позор для Украины. Это реванш", — считает нардеп.

Нардеп пообещал опубликовать список всех, кто был против или воздержался, или "трусливо не голосовал за это постановление или притворился мертвым".

Депутат "ЕП" Алексей Гончаренко сообщил, что из-за этого депутаты решили блокировать трибуну Верховной Рады. Они требуют собрать согласительный совет и повторно вынести на рассмотрение это постановление. По решению депутатов, до этого времени парламент не будет работать.