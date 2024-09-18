Рада провалила голосування за перейменування населених пунктів

Верховна Рада. Фото: FB/ВР

Верховна Рада сьогодні, 18 вересня, провалила ухвалення постанови про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. Після невдалого голосування депутати заблокували трибуну.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Лозинський.

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Постанову про перейменування населених пунктів підтримали лише 208 депутатів.

Лозинський зазначив, що парламент "провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення".

"Неформальне об'єднання "Депутати московського патріархату" усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів. Це тотальна ганьба для України. Це реванш", — вважає нардеп.

Нардеп пообіцяв опублікувати список усіх, хто був проти або утримався, чи "боягузливо не голосував за цю постанову або прикинувся мертвим".

Депутат "ЄП" Олексій Гончаренко повідомив, що через це депутати вирішили блокувати трибуну Верховної Ради. Вони вимагають зібрати погоджувальну раду і повторно винести на розгляд цю постанову. За рішенням депутатів, до того часу парламент не працюватиме.