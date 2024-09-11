Верховная рада отменит золотые и серебряные медали

Вручение золотой медали за обучение. Фото: Хмельницкий городской совет

Комитет образования, науки и инноваций Верховной Рады признал нецелесообразным централизованное изготовление медалей за средства государственного бюджета. По мнению чиновников, медали не отвечают реальным показателям качества образования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Пипа.

Читайте также:

Медали потеряли свою ценность

"За 5 лет было изготовлено более 66 тысяч медалей. За 2024 год изготовили в два раза больше, чем в 2020, хотя уровень знаний и количество учеников — уменьшилось", — говорится в сообщении.

В связи с этим нардеп делает вывод, что количество медалей не отражает качества образования.

Пипа отметила, что первоначально в бюджете на 2025 год был запрос почти на 4,6 миллиона гривен на золотые медали. Кроме того, один миллион гривен планировалось потратить на серебряные медали.

Напоминаем, что в последние годы эти медали не давали никаких преимуществ при поступлении в вуз.

"Эта устаревшая практика медалей распространена в постсоветском пространстве, в том числе РФ. Пусть там и остается!" — заявила Пипа.

Она также напомнила, что сама золотая медалистка и имеет диплом с отличием.