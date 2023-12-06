В Раде утвердили замену Шуфричу в должности главы Комитета свободы слова

Народный депутат Ярослав Юрчишин. Фото: Пресс-служба партии "Голос"

В Верховной Раде Украины утвердили нового председателя Комитета свободы слова, который заменит бывшего главу Нестора Шуфрича. Народный депутат Ярослав Юрчишин от политической партии "Голос" занимает должность главы комитета.

Об этом сообщил Ярослав Юрчишин.

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По информации издания "Главком", еще одного претендента на должность депутата от "Европейской солидарности", Ростислава Павленко, комитет не рассматривал. Было сразу же решено избрать председателем комитета Ярослава Юрчишина.

"Шесть членов комитета проголосовали "за", в том числе четверо представителей от "Слуги народа", представитель "Батькивщины" (Андрей Пузийчук)и "Платформы за жизнь и мир" (Михаил Папиев), еще трое воздержались", — указали в издании.

Сообщение о назначении. Фото: скриншот поста Юрчишина

Напомним, нардеп Ярослав Юрчишин рассказал о своих планах в новой должности, что он планирует изменить в работе комитета. А также о реформе телемарафона и телеграмм-каналов нардеп эксклюзивно рассказал Новини.LIVE.

Добавим, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.