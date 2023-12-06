У Раді затвердили заміну Шуфричу на посаді голови Комітету свободи слова

Народний депутат Ярослав Юрчишин. Фото: Пресслужба партії "Голос"

У Верховній Раді України затвердили нового голову Комітету свободи слова, що замінить колишнього очільника Нестора Шуфрича. Народний депутат Ярослав Юрчишин від політичної партії "Голос" обійме посаду голови комітету.

Про це повідомив Ярослав Юрчишин.

Читайте також:

Призначення нового очільника Комітету свободи слова

За інформацією з видання "Главком", ще одного претендента на посаду депутата від "Європейської солідарності", Ростислава Павленка, комітет не розглядав. Було одразу ж вирішено обрати головою комітету Ярослава Юрчишина.

"Шість членів комітету проголосували "за", у тому числі четверо представників від "Слуги народу", представник "Батьківщини" (Андрій Пузійчук), та "Платформи за життя та мир" (Михайло Папієв), ще троє утрималося", — зазначили у виданні.

Повідомлення про призначення. Фото: скриншот допису Юрчишина

Нагадаємо, нардеп Ярослав Юрчишин розповів про свої плани на новій посаді, що він планує змінити в роботі комітету. А також про реформу телемарафону та телеграм-каналів нардеп ексклюзивно розповів для Новини.LIVE.

Додамо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.