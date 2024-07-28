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В Ровенской области военный уничтожал имущество исполнительной службы — что решил суд

28 июля 2024 23:53
Виктория Козырь - редактор
В Ровенской области военный побил технику исполнительной службы — как его наказал суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: "Суспільне Чернігів"
Виктория Козырь - редактор

В Ровенской области военный уничтожил имущество исполнительной службы. В результате этого состоялось судебное заседание, на котором ему избрали наказание.

Об этом сообщает "РівнеМедіа" со ссылкой на приговор Кузнецовского горрайонного суда.

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Инцидент произошел в Вараше. Солдат резерва в состоянии опьянения пришел в исполнительную службу выяснять обстоятельства начисления ему задолженности по алиментам.

Он начал бить мониторы и принтер госисполнителей. После этого мужчина столкнул технику на пол и бил ее ногами, при этом выкрикивая нецензурную лексику.

В результате инцидента работа Варасского отдела государственной исполнительной службы была остановлена на 7,5 часа. Госучреждению причинен ущерб на почти 8 тыс. грн.

Что решил суд

Фигурант свою вину на суде признал и раскаялся.

Суд признал фигуранта виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год. Он также заплатит почти 8 тыс. грн за нанесенный материальный ущерб.

Что такое пробация

Пробация — это система надзорных и социально-воспитательных мероприятий, применяемых по решению суда и по закону к осужденным, выполнение определенных видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, характеризующей обвиняемого.

Напомним, в поселке Циркуны Харьковской области солдат одной из воинских частей приобрел через Интернет психотропное вещество PVP. При получении посылки с наркотиками на "Новой почте" военнослужащего задержали. 

Также в Киеве военнообязанный мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и получил приговор. Свою вину он признал полностью и объяснил свою позицию.

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