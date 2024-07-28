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У Рівненській області військовий нищив майно виконавчої служби — що вирішив суд

28 липня 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Рівненській області військовий побив техніку виконавчої служби — як його покарав суд
Засідання суду. Ілюстративне фото: "Суспільне Чернігів"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Рівненській області військовий понищив майно виконавчої служби. Внаслідок цього відбулося судове засідання, на якому йому обрали покарання.

Про це повідомляє "РівнеМедіа" з посиланням на вирок Кузнецовського міськрайонного суду.

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Деталі справи

Інцидент стався у Вараші. Солдат резерву у стані сп’яніння прийшов до виконавчої служби з’ясовувати обставини нарахування йому заборгованості з аліментів.  

Він почав бити монітори та принтер держвиконавців. Після цього чоловік зіштовхнув техніку на підлогу та бив її ногами, при цьому викрикуючи нецензурну лексику.

Внаслідок інциденту робота Вараського відділу державної виконавчої служби була зупинена на 7,5 години. Держустанові заподіяно шкоди на майже 8 тис. грн.

Що вирішив суд

Фігурант свою провину на суді визнав та розкаявся.

Суд визнав фігуранта винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому призначили покарання у виді пробаційного нагляду на строк 1 рік. Він також сплатить майже 8 тис. грн за завдані матеріальні збитки.

Що таке пробація

Пробація — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та згідно з законом до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

Нагадаємо, у селищі Циркуни Харківської області солдат однієї з військових частин придбав через Інтернет психотропну речовину PVP. Під час отримання посилки з наркотиками на "Новій пошті" військовослужбовця затримали.  

Також у Києві військовозобов'язаний чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і отримав вирок суду. Свою провину він визнав повністю і пояснив свою позицію.

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