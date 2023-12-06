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В СБУ подтвердили смерть Ильи Кивы

6 декабря 2023 17:19
обновлено: 17:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Смерть Кивы – спецоперация СБУ – источники
Экс-нардеп Илья Кива. Фото: ua-rating
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Тело бывшего народного депутата Ильи Кивы было найдено в Подмосковье. Убийство нардепа стало очередной спецоперацией СБУ.

Об этом Новини.LIVE сообщили в СБУ.

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Ликвидации Ильи Кивы в Подмосковье

По информации источников Новини.LIVE в СБУ, убийство экс-нардепа Ильи Кивы было запланированной спецоперацией. Его смерть произошла благодаря успешной работе спецслужб. Также отмечается, что в Киву стреляли из стрелкового оружия.

"Ликвидация предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Преступника ликвидировали из стрелкового оружия", — отметили в СБУ.

Напомним, российские СМИ распространили в сети информацию о смерти украинского экс-нардепа Ильи Кивы.

Добавим, бывшего народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Также ранее мы писали, что в одном из эфиров местного российского телеканала экс-нардеп и предатель Илья Кива истерически предлагал всем "закрыться" для того, чтобы "строить счастливое будущее". Правда, где именно и как не уточнил.

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