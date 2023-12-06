Смерть Киви — спецоперація СБУ — джерела

Екснардеп Ілля Кива. Фото: ua-rating

Тіло колишнього народного депутата Іллі Киви було знайдено у Підмосков'ї. Вбивство нардепа стало черговою спецоперацією Служби безпеки України.

Про це Новини.LIVE повідомили у СБУ.

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Ліквідації Іллі Киви у Підмосков'ї

За інформацією джерел Новини.LIVE у СБУ, вбивство екснардепа Іллі Киви було запланованою спецоперацією. Його смерть відбулася завдяки успішній роботі спецслужб. Також зазначається, що у Киву стріляли зі стрілецької зброї.

"Ліквідація зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи — спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї", — зазначили у СБУ.

Нагадаємо, російські ЗМІ поширили у мережі інформацію про смерть українського екснардепа Іллі Киви.

Додамо, колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Також раніше ми писали, що в одному з ефірів місцевого російського телеканалу екснардеп та зрадник Ілля Кива істерично пропонував усім "закритися" для того, щоб "будувати щасливе майбутнє". Щоправда, де саме та як — не уточнив.