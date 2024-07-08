Чем ударили россияне по Охматдету — в СБУ рассказали подробности

В СБУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по больнице "Охматдет"
Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип ракеты, которой РФ ударила по медучреждению.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram в понедельник, 8 июля.
Какой ракетой россияне ударили по больнице "Охматдет"
В спецслужбе рассказывают, что россияне ударили по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.
"СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте удара были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подчеркнул, что россиян ждет возмездие.
"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — сказал он.
Напомним, утром 8 июля российские захватчики ракетой попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, идет разбор завалов.
После атаки россиян на детскую больницу "Охматдет" многие неравнодушные решили предложить свою помощь. В медучреждении предоставили реквизиты и контакты.
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