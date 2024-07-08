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В СБУ рассказали, какой ракетой россияне ударили по больнице "Охматдет"

8 июля 2024 17:27
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Чем ударили россияне по Охматдету — в СБУ рассказали подробности
Поврежденное здание больницы "Охматдет". Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип ракеты, которой РФ ударила по медучреждению.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram в понедельник, 8 июля.

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Какой ракетой россияне ударили по больнице "Охматдет"

В спецслужбе рассказывают, что россияне ударили по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.

"СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство", — говорится в сообщении.

СБУ
Обломки российской ракеты. Фото: СБУ

Отмечается, что на месте удара были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

СБУ
Часть российской ракеты, которой атаковали "Охматдет". Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подчеркнул, что россиян ждет возмездие.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — сказал он.

СБУ
Доказательства того, что именно российская ракета попала в "Охматдет". Фото: СБУ

Напомним, утром 8 июля российские захватчики ракетой попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, идет разбор завалов.

После атаки россиян на детскую больницу "Охматдет" многие неравнодушные решили предложить свою помощь. В медучреждении предоставили реквизиты и контакты.

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