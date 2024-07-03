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В Сумской области СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую новую серию обстрелов

3 июля 2024 14:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала агентку ФСБ в Сумской области — что известно
Правоохранители и задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Сумской области Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России. Она пыталась завербовать корректировщиков и готовила новую серию воздушных атак оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 3 июля.

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Основной задачей фигурантки был сбор геолокаций и актуальной информации о местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Для этого женщина регулярно объезжала местность, а также выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. К тому же она пыталась установить контакты с бывшими и действующими работниками оборонных заводов.

"В случае выявления "единомышленников" агент планировала привлечь их к собственной сети информаторов и предложить деньги от ФСБ. Впрочем, Служба безопасности сорвала вражеские планы, задокументировала преступные действия фигурантки и задержала ее с поличным, когда агент ФСБ снимала один из объектов на видео", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что соратницей оккупантов является бывшая медсестра, идеологическая сторонница рашизма. Она поддерживала связи со своими родственниками в России, которые поддерживали войну.

Именно через родственников ФСБ дистанционно завербовала злоумышленницу и определила ей куратора. Его личность уже удалось установить СБУ.  Им оказался кадровый сотрудник одного из региональных управлений ФСБ.

"Для коммуникации между собой российский спецслужбист и его агент использовали анонимный чат в мессенджере. При обыске у задержанной изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ объявили женщине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей. Фигурантке грозит пожизненное заключение.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ в Одессе разоблачила двух военных и их сообщниц, работавших на ФСБ. Вражеские агенты сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть осуждены на пожизненное заключение.

Также СБУ разоблачила группу лиц, готовивших ряд провокаций в Киеве после Дня Конституции. Они планировали захватить Верховную Раду и заблокировать ее работу. Организаторам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ война россияне Украина Сумская область обстрелы ФСБ оккупанты

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