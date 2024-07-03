СБУ затримала агентку ФСБ у Сумській області — що відомо

Правоохоронці та затримана агентка ФСБ. Фото: СБУ

У Сумській області Служба безпеки України затримала агентку Федеральної служби безпеки Росії. Вона намагалася завербувати коригувальників та готувала нову серію повітряних атак окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 3 липня.

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Основним завданням фігурантки був збір геолокацій та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу. Для цього жінка регулярно об’їжджала місцевість, а також випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. До того ж вона намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів.

"У разі виявлення "однодумців" агентка планувала залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від ФСБ. Втім, Служба безпеки зірвала ворожі плани, задокументувала злочинні дії фігурантки і затримала її на гарячому, коли агентка ФСБ знімала один з об’єктів на відео", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що поплічницею окупантів є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Вона підтримувала зв’язки зі своїми родичами в Росії, які підтримували війну.

Саме через родичів ФСБ дистанційно завербувала зловмисницю та визначила їй куратора. Його особу вже вдалося встановити СБУ. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ.

"Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері. При обшуку у затриманої вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили жінці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. Фігурантці загрожує довічне ув’язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ в Одесі викрила двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Ворожі агенти зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.

Також СБУ викрила групу осіб, які готували низку провокацій у Києві після Дня Конституції. Вони планували захопити Верховну Раду України та заблокувати її роботу. Організаторам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.