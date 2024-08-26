Как суд наказал мужчину, оставившего чемодан с трупом своей матери в одном из тернопольских парков

Чемодан, в котором мужчина оставил тело своей матери. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернополе мужчина положил труп своей матери в чемодан и оставил чемодан в парке. За надругательство над телом умершей фигурант ответил перед судом.

Об этом говорится в приговоре, который Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вынес 16 июля.

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Детали дела

По данным Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, инцидент произошел 16 февраля текущего года. Полицейским сообщили, что в Тернополе в парке Сопольче дети обнаружили чемодан с трупом неизвестной женщины. На месте прибыли следователи, криминалисты и специалисты других профильных групп. Путем вскрытия эксперты выяснили, что 84-летняя женщина скончалась естественной смертью от легочно-сердечной недостаточности. Еще через сутки правоохранители установили, что чемодан оставил в парке сын умершей.

Фигуранта разыскали и задержали в Одессе. Нарушитель — уроженец Арсеньево Нанайского района Хабаровского края РФ, однако является гражданином Украины. В совершенном мужчина признался. По его словам, когда мать после продолжительной болезни умерла, он испугался, поэтому и решил убрать тело.

Решение суда

Подсудимого признали виновным в надругательстве над телом умершего (часть первая статьи 297 Уголовного кодекса Украины). Его приговорили к трем годам ограничения свободы, однако заменили это наказание на один год испытательного срока.

В течение 30 дней решение суда можно было обжаловать путем подачи апелляции. Сейчас такой возможности у нарушителя уже нет — приговор вступил в законную силу.