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В Тернополе нормализовалось качество воздуха после обстрела промышленного объекта

22 августа 2024 13:38
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Тернополе стабилизировалось качество воздуха после обстрела
Работницы производят замеры воздуха. Фото: ТОЦКПХ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Тернополе и на въезде в город прекратили мониторинг качества воздуха, который испортился из-за сильного пожара после обстрела промышленного объекта. Показатели существенно улучшились по сравнению со вчерашним днем.

Об этом 22 августа сообщила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук на брифинге в ОВА.

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"После проведения лабораторных исследований атмосферного воздуха в Тернополе в критических точках, в которых еще вчера было превышение норм хлора и соляной кислоты, мы выяснили, что показатели атмосферного воздуха пришли в норму. Мы снимаем ограничения для жителей Тернополя и окрестностей по прогулкам воздухе, проветривание помещений и другие оговорки", — отметила Чайчук.

Также она добавила, что в городе не фиксировались обращения жителей с симптомами отравления.

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Пожарные тушат огонь на промышленном объекте в Тернополе. Фото: ГСЧС

Напомним, в результате ночной атаки Тернополя и пожара на промышленном объекте, произошедшего 20 августа, в городе значительно ухудшилось качество воздуха. Местные жители предупредили, что это может негативно повлиять на самочувствие и просили закрывать окна и двери и ограничить пребывание на улице.

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