Як суд покарав чоловіка, який залишив валізу із трупом своєї матері в одному з тернопільських парків

Валіза, в якій чоловік залишив тіло своєї матері. Фото: tp.npu.gov.ua

У Тернополі чоловік поклав труп своєї матері у валізу та залишив валізу в парку. За наругу над тілом померлої фігурант відповів перед судом.

Про це йдеться у вироку, який Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області ухвалив 16 липня.

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Деталі справи

За даними Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, інцидент стався 16 лютого поточного року. Поліцейським повідомили, що в Тернополі в парку Сопільче діти знайшли валізу із трупом невідомої жінки. На місці прибули слідчі, криміналісти та фахівці інших профільних груп. Шляхом розтину експерти з'ясували, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності. Ще за добу правоохоронці встановили, що валізу залишив у парку син померлої.

Фігуранта розшукали та затримали в Одесі. Порушник — уродженець Арсеньєво Нанайського району Хабаровського краю РФ, однак є громадянином України. У скоєному чоловік зізнався. За його словами, коли мати після тривалої хвороби померла, він злякався, тому й вирішив прибрати тіло.

Рішення суду

Підсудного визнали винним у нарузі над тілом померлого (частина перша статті 297 Кримінального кодексу України). Його засудили до трьох років обмеження волі, однак замінили це покарання на один рік іспитового терміну.

Упродовж 30 днів рішення суду можна було оскаржити шляхом подання апеляції. Зараз такої можливості у порушника вже немає — вирок набув законної чинності.