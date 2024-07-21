Майор застрелил пограничника в Тернополе из-за ревности

В Тернополе майор застрелил пограничника из-за ревности — что известно
В Тернополе в одной из гостиниц майор одной из воинских частей застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт возник из-за ревности — офицер был задержан.
Об этом сообщила спикер спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко для Суспільного.
В Тернополе майор застрелил военнослужащего пограничной службы
По словам Шевченко, в Тернопольской гостинице в воскресенье, 21 июля, около 03:00 майор застрелил военнослужащего пограничной службы.
"Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из пистолета у 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте. Конфликт возник на почве ревности", — сообщила спикер спецпрокуратуры.
Она отметила, что офицер был задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве, а также избрании меры пресечения.
Напомним, 19 июля неизвестный выстрелил в экс-нардепа и языковед Ирину Фарион возле ее дома во Львове. Женщина скончалась после операции.
Ранее мы писали, что львовянин стал свидетелем жестокого убийства женщины, о котором не сообщил в полицию. Суд наказал его, назначив испытательный срок.
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