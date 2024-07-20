Убийство Фарион - соседи рассказали о нападающем

Ирина Фарион. Фото: скриншот

В пятницу, 19 июля, неизвестный мужчина стрелял в общественного деятеля Ирину Фарион . Соседи языковеда рассказали об обстоятельствах преступления, свидетелями которого они стали.

Об этом рассказывает Новини.LIVE в суботу, 20 июля.

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"Женщины услышали выстрелы, а потом видели, как упала Ирина", — рассказала соседка Ирины Фарион.

Соседи также рассказали, что неизвестный парень, подозреваемый в убийстве экснардепки, две недели просидел на этой скамейке возле дома.

"Думали, чтобы сказать участковому, чего он здесь сидит. Потом подумали, что может скрываться, потому что не хочет идти в армию", — добавила женщина.

Вчера вечером соседи Фарион в скверике услышали выстрелы и сначала подумали, что это очередной обстрел россиян. Потом увидели, как женщина упала. Тогда кто-то из соседок вызвал медиков.

Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известная общественная деятельница Ирина Фарион.

Во Львове продолжается специальная операция по поиску нападающего. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по поводу стрельбы.