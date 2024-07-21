Майор застрелив прикордонника в Тернополі через ревнощі

Пістолет в руках чоловіка. Ілюстративне фото:kaspiy.az

У Тернополі в одному із готелів майор однієї з військових частин застрелив 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Конфлікт виник через ревнощі — офіцера було затримано.

Про це повідомила речниця спецпрокуратури Західного регіону Юлія Шевченко для Суспільного.

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У Тернополі майор застрелив військовослужбовця прикордонної служби

За словами Шевченко, у Тернопільському готелі у неділю, 21 липня, близько 03:00 майор застрелив військовослужбовця прикордонної служби.

"Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів", — повідомила речниця спецпрокуратури.

Вона зазначила, що офіцера було затримано. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві, а також обранні запобіжного заходу.

Нагадаємо, 19 липня невідомий вистрілив у екснардепку та мовознавицю Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. Жінка померла після операції.

Раніше ми писали, що львів'янин став свідком жорстокого вбивства жінки, про яке не повідомив у поліцію. Суд покарав його, призначивши іспитовий термін.