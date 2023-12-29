В Тернополе подростки жестокого избили инвалида — подробности

Мужчины силой держит другого за одежду. Иллюстративное фото: Pexels

В Тернополе группа подростков жестоко избила ногами, руками, шваброй и ремнем мужчину с инвалидностью. У него множественные ушибы головы и тела и обморожение обеих стоп.

Об этом сообщает Полиция Тернопольщины.

Читайте также:

Избиение мужчины с инвалидностью в Тернополе

В Тернополе произошло избиение мужчины с инвалидностью. По данным полиции, несовершеннолетние начали наносить удары 26-летнему мужчине. Они били его по голове и телу руками и ногами, ремнем и шваброй.

"Когда мужчина потерял сознание, они вынесли его тело во двор дома и оставили там. Пострадавший пролежал на морозе всю ночь и только утром его увидела уборщица", — указали в полиции.

Мужчину, которого во дворе обнаружил дворник, направили в больницу. В результате избиения у него многочисленные травмы тела тяжелой степени, сейчас он в реанимации. Кроме того, из-за пребывания на улице без обуви у мужчины обморожение конечностей.

Как указывают в полиции, пострадавший житель Тернополя 1997 года рождения. Инвалидность у него с детства.

"Мужчину в гости вместе с товарищем пригласили несовершеннолетние друзья — семнадцатилетний парень и девушка, жители Чертковского района. Молодые люди распивали спиртные напитки, а потом между ними возник конфликт", — добавили в полиции.

Отмечается, что виновным в совершении избиения объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Подростки будут под стражей без права внесения залога. Им грозит наказание в виде заключения сроком от пяти до восьми лет.

Вещественные доказательства избиения. Фото: полиция

Швабра, которой избили мужчину. Фото: полиция

Часть швабры, которой избили мужчину. Фото: полиция

Двор, в котором нашли мужчину. Фото: полиция

Скриншот поста полиции

Напомним, во Львовской области в одном из общежитий произошла жестокая драка между студентами. В сети распространили видео издевательств старшекурсников.

Добавим, в Днепре подростки убили бездомную женщину и совершили другие жестокие преступления.