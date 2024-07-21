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В Тернополе военный застрелил пограничника — что известно о трагедии

21 июля 2024 18:03
Галина Шподарева - редактор
Убийство пограничника в Тернополе — в отеле военный устроил стрельбу
Полицейские на месте преступления. Фото иллюстративное: Нацполиция
Галина Шподарева - редактор

В Тернополе в одной из гостиниц произошла стрельба, в результате чего погиб пограничник. По неофициальной информации, огонь открыл майор одной из воинских частей.

Об этом сообщило издание "Тернополяне" со ссылкой на собственные источники.

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Подробности стрельбы в Тернополе

По данным СМИ, выстрелы в гостинице Тернополя прозвучали около 3 часов ночи.  

"Майор, находясь на третьем этаже гостиничного комплекса, застал свою жену с любовником — главным сержантом одного из пограничных отрядов. Майор шесть раз выстрелил в сержанта из пистолета Glok-17, который закреплен за ним", — пишет издание. 

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря спецпрокуратуры Западного региона Юлию Шевченко, от полученных ранений пострадавший скончался, а офицера задержали.

Как сообщил Новинам.LIVE представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, погибший военный находился в отпуске. Расследованием занимается полиция. 

Напомним, на контрольном посту в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника. Злоумышленник был задержан.

В городе Долина Ивано-Франковской области неизвестные подожгли автомобиль военного, приехавшего в отпуск. Эту машину венный использовал в том числе и для выполнения боевых задач.

Ранее сообщалось, что Одесской области один из группы мужчин призывного возраста, которые планировали скрыться за границу, напал на инспектора ГПСУ. Пограничник вынужден был защищаться и выстрелил в направление призывника.

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