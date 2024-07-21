Вбивство прикордонника в Тернополі — у готелі військовий влаштував стрілянину

Поліцейські на місці злочину. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Тернополі в одному з готелів сталася стрілянина, в результаті чого загинув прикордонник. За неофіційною інформацією, вогонь відкрив майор однієї з військових частин.

Про це повідомило видання "Тернополяни" з посиланням на власні джерела.

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За даними ЗМІ, постріли в готелі Тернополя пролунали близько 3 години ночі.

"Майор, перебуваючи на третьому поверсі готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем — головним сержантом одного із прикордонних загонів. Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета Glok-17, який закріплений за ним", — пише видання.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на прессекретаря спецпрокуратури Західного регіону Юлію Шевченко, від отриманих поранень потерпілий помер, а офіцера затримали.

Як повідомив Новини.LIVE речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, загиблий військовий перебував у відпустці. Розслідуванням займається поліція.

Нагадаємо, на контрольному посту у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Зловмисника було затримано.

У місті Долина Івано-Франківської області невідомі підпалили автомобіль військового, який приїхав у відпустку. Цю машину воїн використовував у тому числі і для виконання бойових завдань.

Раніше повідомлялося, що Одеській області один з групи чоловіків призовного віку, які планували втекти за кордон, напав на інспектора ДПСУ. Прикордонник був вимушений захищатися та вистрілив у бік призовника.