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У Тернополі військовий застрелив прикордонника — що відомо про трагедію

21 липня 2024 18:03
Галина Шподарева - редактор
Вбивство прикордонника в Тернополі — у готелі військовий влаштував стрілянину
Поліцейські на місці злочину. Фото ілюстративне: Нацполіція
Галина Шподарева - редактор

У Тернополі в одному з готелів сталася стрілянина, в результаті чого загинув прикордонник. За неофіційною інформацією, вогонь відкрив майор однієї з військових частин. 

Про це повідомило видання "Тернополяни" з посиланням на власні джерела. 

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За даними ЗМІ, постріли в готелі Тернополя пролунали близько 3 години ночі.  

"Майор, перебуваючи на третьому поверсі готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем — головним сержантом одного із прикордонних загонів. Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета Glok-17, який закріплений за ним", — пише видання. 

Як повідомляє УНІАН із посиланням на прессекретаря спецпрокуратури Західного регіону Юлію Шевченко, від отриманих поранень потерпілий помер, а офіцера затримали.

Як повідомив Новини.LIVE речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, загиблий військовий перебував у відпустці. Розслідуванням займається поліція. 

Нагадаємо, на контрольному посту у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Зловмисника було затримано.

У місті Долина Івано-Франківської області невідомі підпалили автомобіль військового, який приїхав у відпустку. Цю машину воїн використовував у тому числі і для виконання бойових завдань.

Раніше повідомлялося, що Одеській області один з групи чоловіків призовного віку, які планували втекти за кордон, напав на інспектора ДПСУ. Прикордонник був вимушений захищатися та вистрілив у бік призовника. 

стрілянина Тернопіль прикордонники військові Кримінал жертва загиблі ДПСУ

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