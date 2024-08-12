В Тернополе женщина закопала семерых живых щенков и не понесла наказание

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

Тернополянку, живьем закопавшую щенков близ пляжа, приговорили к одному году испытательного срока. Женщина в суде признала свою вину и раскаялась. Также она должна заплатить за судебные экспертизы около двух тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В мае в Тернополе возле городского пляжа местные жители нашли заживо зарытых щенков. Животные очень сильно пищали из под песка и их выкопали. Спасти удалось только двух щенков, еще четверо скончались. Полиция открыла уголовное производство и уже разыскала женщину, совершившую преступление.

Правоохранители выяснили, что около 16:00 20 мая обвиняемая взяла семь щенков из собственного двора, поместила их в белый полиэтиленовый пакет и отнесла в лес вблизи городского пляжа.

"Обвиняемая бросила пакет с щенками в выкопанную яму, а затем засыпала землей. Это сделала с целью лишения животных воздуха, а затем возможности дышать, что привело к гибели щенков вследствие удушения почвой. Такой поступок свидетельствует об особой жестокости", — говорится в приговоре горрайонного суда от 30 июля.

8 июля прокурор Тернопольской окружной прокуратуры и обвиняемая подписали соглашение о признании виновности. Женщина признала свою вину и раскаялась.

Решение суда

Судья Тернопольского горрайонного суда при определении меры наказания учел смягчающие обстоятельства, а именно то, что жительница громады признала вину, искренне раскаялась и активно содействовала раскрытию уголовного преступления.

Суд назначил женщине наказание в пять лет лишения свободы, а позже заменил на один год испытательного срока. Также обвиняемая должна заплатить более 1 800 гривен судебных экспертиз. На приговор может быть подана апелляция.