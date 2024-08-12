У Тернополі жінка закопала сімох живих цуценят і не понесла покарання

Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua

Тернополянку, яка живцем закопала цуценят поблизу пляжу, засудили до одного року іспитового терміну. Жінка в суді визнала свою провину і розкаялася. Також вона має заплатити за судові експертизи майже дві тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

В травні у Тернополі біля міського пляжу місцеві жителі знайшли живцем закопаних цуценят. Тварини дуже сильно пищали з-під піску і їх викопали. Врятувати вдалося лише двоє цуценят, ще четверо померли. Поліція відкрила кримінальне провадження і вже розшукала жінку, яка скоїла злочин.

Правоохоронці з’ясували, що близько 16:00 20 травня обвинувачена взяла сім цуценят з власного подвір’я, помістила їх в білий поліетиленовий пакет і занесла в ліс поблизу міського пляжу.

"Обвинувачена кинула пакет з цуценятами у викопану яму, а потім засипала землею. Це зробила з метою позбавлення тварин повітря, а відтак можливості дихати, що призвело до загибелі цуценят унаслідок удушення ґрунтом. Такий вчинок свідчить про особливу жорстокість", — йдеться у вироку міськрайонного суду від 30 липня.

8 липня прокурор Тернопільської окружної прокуратури та обвинувачена підписали угоду про визнання винуватості. Жінка визнала свою вину та розкаялася.

Рішення суду

Суддя Тернопільського міськрайонного суду при визначенні міри покарання врахував пом’якшуючі обставини, а саме те, що жителька громади визнала вину, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

Суд призначив жінці покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі, а пізніше замінив на один рік іспитового терміну. Також обвинувачена має заплатити понад 1 800 гривень судових експертиз. На вирок може бути подана апеляція.