В Тисе нашли тело с документами пропавшего студента из Львова

Пограничники у реки Тиса. Фото: ГНСУ

В реке Тиса, проходящей на границе, было обнаружено тело мужчины. В кармане его одежды нашли студенческий билет Львовского национального университета, по имени Александр Гашевский, пропавший в середине июля.

Об этом сообщили адвокат семьи пропавшего Олег Веремиенко, отец пропавшего Николай Гашевский, следственная полиция Ольга Горбач, а также спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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Информация от адвоката семьи

"Сегодня, 30 июля, по просьбе следователей из Львова я связался с Мукачевским пограничным отрядом — следователи мне дали номер этого отряда, — и там мне сообщили, что полторы недели назад они получили по Вайберу от венгерских силовиков сообщение о том, что в реке Тиса со стороны Венгрии было обнаружено тело молодого человека со студенческим билетом в кармане по имени Гашевский Александр. Я спросил, что они сделали, когда обнаружили тело. Они сказали, что сразу об этом сообщили ректору ЛНУ", — рассказал адвокат.

Пропавший студент. Фото: УП

Он отметил, что студент четвертого курса Гашевский, которого перевели на пятый курс, отправился в отпуск в Карпаты. Он планировал посетить места вблизи Буркута в Ивано-Франковской области, поскольку эти районы имеют связь с Лесей Украинкой и Иваном Франко.

"14 июля студент Саша Гашевский позвонил отцу и имел короткий разговор на 39 с. Связь была плохой. По словам отца, сын ему сообщил, что он отдыхал в горах, но сел в автобус в Верховине и едет домой. Последнее слово, которое услышал отец, было "пограничники". Затем у отца сложилось впечатление, что либо связь оборвалась, либо телефон разрядился, либо телефон у парня забрали", — отметил Веремиенко.

С того момента, по его словам, никакой информации о юноше не поступало. Родители забеспокоились и забили тревогу.

"В пятницу следователь из Львова Ольга Горбач позвонила отцу и сообщила, что в Тисе нашли тело мужчины. Позже с подобным сообщением позвонил уже матери парня оперуполномоченный. Им сказали, что дополнительная информация будет в понедельник. Вчера (29 июля, понедельник — Ред.) родители пришли к этой к следователю, там им показали 3 фото: мужской торс в воде, лицо трупа, которое невозможно идентифицировать, потому что оно избито и сине-фиолетовое, и фото одежды, которая была на трупе: реглан от формы "олива", белая футболка с принтом, трусы, портмоне, 2 банковские карты и фото студенческого", — сообщил адвокат.

По его информации, родители отказались узнать погибшего, поскольку это было невозможно сделать на основе фотографий.

Комментарий отца юноши

"Да, ребенок исчез. Последний раз говорил с ним, когда он сказал, что едет из Верховины домой. Связь была плохая, оборвалась, но такое бывает в горах. Я потом пытался дозвониться позже — думаю, через час должен быть в районе Ивано-Франковска. Но с тех пор телефон был выключен. Где-то 15 или 16 июля мы пошли писать заявление в полицию. Сначала нас успокаивали, говорили, найдется, может, мобилизовали, будет в воинской части, найдется, позвонит", — рассказал отец пропавшего.

Поскольку парень не нашелся, 19 июля было возбуждено уголовное дело.

"В прошлую пятницу нам звонила следователь, которая сказала, что якобы нашли тело, возможно, вашего сына. Тела самого не было. Оно якобы находится в Румынии или Венгрии, потому что сказали, что нашли в Тисе. Показали нам какие-то фото, по которым невозможно сказать, кто на них, потому что они сделаны любителями (не детализированы — Ред.). Адвокат писал запросы в посольства. Но по состоянию на сейчас никакой новой информации нет", — сообщил мужчина.

Он заявил, что существуют случаи, когда пограничники могут задержать личность в любом месте, после чего передают его незнакомым людям в форме, которые не представляются, а оказывается, что это представители ТЦК. Эти лица вынуждают мужчин подписывать контракт.

"Но если забирает ТЦК, то однажды люди находятся – звонят или из воинской части, или из учебного центра. Но часто тех, кого хватают, сильно избивают. Подозреваю, что возможно, могло произойти что-то подобное – поругался, или послал, могли сильно ударить и или убить по неосторожности, или, может, не оказать помощь, или бросить на обочине. Поэтому тела до сих пор нет", — рассказал отец юноши.

Николай Гашевский сообщил, что их поход в Карпаты планировался на 2-3 дня. Они находились в районе Буркута, поскольку сын хотел посетить "какое-нибудь культовое место". Однако звонок, полученный родителями, якобы был из Закарпатья. Мать парня уехала в Верховину, где подала заявление и показала фото. Полиция сообщила, что звонок не был с их участка, а именно из Закарпатья.

"Но почему это было, почему тело в Тисе, где именно в Тисе, кто нашел, почему нас посылают в две страны — это все неизвестно. Сын даже плавать не умел — он никогда бы не решился идти к реке", — добавил Гашевский.

Он отметил, что у парня были с собой паспорт и приписное свидетельство, однако никаких упоминаний об этих документах не было.

Адвокат Веремиенко сообщил, что потерпевшая сторона направила запросы в посольства.

"Мы среди прочего рассматриваем для себя такую версию, что его могли задержать для выяснения обстоятельств из-за просроченного удостоверения студента, которое было действительно до 30 июня. Могли задержать 11 или после 11 июля, потому что он был в пограничной зоне. Могли отвезти в изолятор на Закарпатье. Могли возить где-то по ТЦК. Почему мы так думаем? Потому что мы просили распечатку звонков и его звонок был из Закарпатской области, а не из Верховины (Ивано-Франковская область. — Ред.). А потом после 14 июля телефон "светился" в Яремче. Мы рассматриваем версию, его могли задержать на 72 часа, возможно, избили, может во время задержания он убегал - он молодой парень, мог испугаться - может, его действительно избили, а потом поняли, что ему надо 3 суток пересидеть, чтобы сошли синяки", — сообщил юрист.

По словам Веремиенко, в приграничном регионе расположено множество камер видеонаблюдения, однако "полиция не имеет возможности проверять камеры военных". Он добавил, что только ДБР или Военная прокуратура могут проверять камеры видеонаблюдения пограничников.

Комментарий следователя

Журналисты обратились за комментарием к следователю, однако она отказалась предоставить какие-либо детали, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается.

"Я не могу предоставить комментарии. Есть досудебное разведывание, оно не закрыто, есть тайна досудебного расследования. Родители имеют доступ к материалам. Материалы расследования я разглашать не буду. Вы можете отправить к нам запрос об обстоятельствах дела. На основании ст. 222 УПК Украины о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования устно я комментариев предоставлять не буду", — сообщила Горбач.

Комментарий спикера ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники из других стран официально не информировали украинских коллег о нахождении тела упомянутого студента.

"Совместные стороны официально не информировали украинских пограничников об обнаружении принадлежащего данному лицу тела гражданина Украины. Однако не можем исключать того, что подобное могло произойти, учитывая, что тела людей, в том числе пытающихся незаконно пересечь границу, обнаруживали как военнослужащие ГПСУ, так и на сопредельной территории пограничники тех стран. Любые упреки в неправомерных действиях в отношении лиц, которых мы задерживаем при попытках незаконного пересечения границы, не соответствуют действительности", — заявил Демченко.

Ранее в комментарии Новини.LIVE пограничники заявили, что из-за быстрого течения реки Тиса, ил, многочисленные вихри и втягивания — многим даже искусным пловцам не хватает сил, чтобы преодолеть по меньшей мере 50-метровую дистанцию. Кроме того, в Тисе есть многочисленные подводные заграждения, которые река затягивает во время подъемов.

Также мы писали, что Закарпатской области вдоль реки Тиса установили заграждение с колючей проволокой. Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой.