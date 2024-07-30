В Тисі знайшли тіло з документами зниклого студента зі Львова

Прикордонники біля річки Тиса. Фото: ДПСУ

У річці Тиса, що проходить на кордоні, було виявлено тіло чоловіка. У кишені його одягу знайшли студентський квиток Львівського національного університету на ім'я Олександра Гашевського, який зник у середині липня.

Про це повідомили адвокат родини зниклого Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, а також речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Читайте також:

Інформація від адвоката сім'ї

"Сьогодні, 30 липня, на прохання слідчих зі Львова я зв’язався з Мукачівським прикордонним загоном — слідчі мені дали номер цього загону І, там мені повідомили що півтора тижня тому вони отримали по Вайберу від угорських силовиків повідомлення про те, що у річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодої людини зі студентським квитком у кишені, на ім'я Гашевський Олександр. Я запитав, що вони зробили, коли виявили тіло. Вони сказали, що відразу про це повідомили до ректора ЛНУ", — розповів адвокат.

Зниклий студент. Фото: УП

Він зазначив, що студент четвертого курсу Гашевський, якого перевели на п’ятий курс, вирушив у відпустку до Карпат. Він планував відвідати місця поблизу Буркута в Івано-Франківській області, оскільки ці райони мають зв'язок з Лесею Українкою та Іваном Франком.

"14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 с. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у Верховині і їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька склалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали", — зазначив Веремієнко.

З того моменту, за його словами, жодної інформації про юнака не надходило. Батьки занепокоїлися і забили тривогу.

"У п’ятницю слідча зі Львова Ольга Горбач подзвонила батьку і повідомила, що у Тисі знайшли тіло чоловіка. Пізніше з подібним повідомленням подзвонив уже матері хлопця оперуповноважений. Їм сказали, що додаткова інформація буде у понеділок. Вчора (29 липня, понеділок. — Ред.) батьки прийшли до цієї до слідчої, там їм показали три фото: чоловічий торс у воді, обличчя трупа, яке неможливо ідентифікувати, бо воно побите і синьо-фіолетове, і фото одягу, яке було на трупі: реглан від форми "олива", біла футболка з принтом, труси, портмоне, дві банківські карти і фото студентського", — повідомив адвокат.

За його інформацією, батьки відмовились упізнати загиблого, оскільки це було неможливо зробити на основі фотографій.

Коментар батька юнака

"Так, дитина зникла. Востаннє говорив з ним, коли він сказав, що їде з Верховини додому. Зв’язок був поганий, обірвався, але таке буває в горах. Я потім намагався додзвонитися згодом — думаю, за годину має бути в районі Івано-Франківська. Але відтоді телефон був вимкнутий. Десь 15 чи 16 липня ми пішли писати заяву до поліції. Спочатку нас заспокоювали, казали, знайдеться, може, мобілізували, буде у військовій частині, знайдеться, подзвонить", — розповів батько зниклого.

Оскільки хлопець не знайшовся, 19 липня було порушено кримінальну справу.

"У минулу п’ятницю нам дзвонила слідча, яка сказала, що нібито знайшли тіло, можливо вашого сина. Тіла самого не було. Воно нібито у Румунії або Угорщині, бо сказали, що знайшли у Тисі. Показали нам якісь фото, з яких неможливо сказати, хто на них, бо вони зроблені аматорами (не деталізовані. — Ред.). Адвокат писав запити у посольства. Але станом на зараз ніякої нової інформації немає", — повідомив чоловік.

Він заявив, що існують випадки, коли прикордонники можуть затримати особу в будь-якому місці, після чого передають її незнайомим людям у формі, які не представляються, а виявляється, що це представники ТЦК. Ці особи змушують чоловіків підписувати контракт.

"Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться — телефонують чи з військової частини, чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б’ють. Підозрюю, що, можливо, могло статися щось подібне — полаявся чи послав, могли сильно вдарити і або вбити з необережності, або, може, не надати допомогу чи кинути на узбіччі. Тому тіла досі немає", — розповів батько юнака.

Микола Гашевський повідомив, що їхній похід у Карпати планувався на два-три дні. Вони перебували в районі Буркута, оскільки син хотів відвідати "яке-небудь культове місце". Проте дзвінок, який отримали батьки, нібито був із Закарпаття. Мати хлопця поїхала у Верховину, де подала заяву і показала фото. Поліція повідомила, що дзвінок не був з їхньої ділянки, а саме із Закарпаття.

"Але чому це було, чому тіло у Тисі, де саме у Тисі, хто знайшов, чому нас посилають до двох країн — це все невідомо. Син навіть плавати не вмів — він би ніколи не наважився йти до річки", — додав Гашевський.

Він зазначив, що у хлопця були із собою паспорт та приписне свідоцтво, проте жодної згадки про ці документи не було.

Адвокат Веремієнко повідомив, що потерпіла сторона направила запити до посольств.

"Ми серед іншого розглядаємо для себе таку версію, що його могли затримати для з’ясування обставин через протерміноване посвідчення студента, яке було дійсне до 30 червня. Могли затримати 11 або після 11 липня, бо він був у прикордонній зоні. Могли відвезти в ізолятор на Закарпатті. Могли возити десь по ТЦК. Чому так думаємо? Бо ми просили роздруківку дзвінків, і його дзвінок був з Закарпатської області, а не з Верховини (Івано-Франківська область. — Ред.). А потім, після 14 липня телефон "світився" у Яремче. Ми розглядаємо версію, його могли затримати на 72 години, можливо побили, може під час затримання він утікав — він молодий хлопець, міг злякатися — може, його дійсно побили, а потім зрозуміли, що йому треба три доби пересидіти, щоб зійшли синці", — повідомив юрист.

За словами Веремієнка, у прикордонному регіоні розташовано безліч камер відеоспостереження, проте "поліція не має можливості перевіряти камери військових". Він додав, що лише ДБР або Військова прокуратура можуть перевіряти камери відеонагляду прикордонників.

Коментар слідчої

Журналісти звернулися за коментарем до слідчої, проте вона відмовилася надати будь-які деталі, посилаючись на те, що розслідування ще триває.

"Я не можу надати коментарі. Є досудове розвідування, воно не закрите, є таємниця досудового розслідування. Батьки мають доступ до матеріалів. Матеріали розслідування я розголошувати не буду. Ви можете надіслати до нас запит щодо обставин справи. На підставі ст. 222 КПК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування усно я коментарів надавати не буду", — повідомила Горбач

Коментар речника ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що прикордонники з інших країн офіційно не інформували українських колег про знаходження тіла згаданого студента.

"Суміжні сторони офіційно не інформували українських прикордонників про виявлення тіла громадянина України, яке б належало даній особі. Однак не можемо виключати того, що подібне могло статися, зважаючи, що тіла людей, зокрема які намагаються незаконно перетнути кордон, виявляли як військовослужбовці ДПСУ, так і на суміжній території прикордонники тих країн. Будь-які закиди щодо неправомірних дій щодо осіб, яких ми затримуємо під час спроб незаконного перетину кордону, не відповідають дійсності", — заявив Демченко.

Раніше у коментарі Новини.LIVE прикордонники заявили, що через швидку течію річки Тиса, мул, численні вихорі та втягування — багатьом навіть вправним плавцям не вистачає сил, щоб подолати щонайменше 50-метрову дистанцію. Окрім того, в Тисі є численні підводні загородження, в які річка затягує під час підйомів.

Також ми писали, що Закарпатській області вздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом. Доступ до річки з траси перекрили колючим дротом.