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В Центральном аппарате Гостаможслужбы проводят обыски, — журналист

9 июля 2024 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Центральном аппарате Государственной Таможенной службы Украины проводят обыски
Работники СБУ проводят обыски. Фото иллюстративное: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Журналист Тарас Середич заявил, что во вторник, 9 мая, проходят обыски в Центральном аппарате Государственной Таможенной службы Украины. По предварительной информации, работает Служба безопасности Украины.

Об этом Тарас Середич сообщил в своем Telegram-канале.

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"Происходят обыски в Центральном аппарате Государственной Таможенной службы Украины", — заявил Середич.

По его словам, в Виннице был задержан на взятке заместитель начальника Винницкой таможни по линии борьбы с контрабандой.

Пока детали неизвестны.

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Пост Тараса Середича. Фото: скриншот

Напомним, детективы НАБУ сообщили подозрение в уголовном производстве по заключению соглашений о назначении на высокие должности в Государственной таможенной службе Назару Шептицкому — пасынку главного судебного эксперта Александра Рувина. По данным следствия, он имел влиятельных знакомых, которых подстрекал к получению взяток за назначение "подходящих" кандидатов на руководящие должности.

Также в Украине пытались подкупить руководство Государственной таможенной службы за 1 миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.

СБУ обыски журналисты Таможенная служба Украина таможня

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