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У Центральному апараті Держмитслужби проводять обшуки, — журналіст

9 липня 2024 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Центральному апараті Державної Митної служби України проводять обшуки
Працівники СБУ проводять обшуки. Фото ілюстративне: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Журналіст Тарас Середич заявив, що у вівторок, 9 травня, відбуваються обшуки у Центральному апараті Державної митної служби України. За попередньою інформацією, працює Служба безпеки України.

Про це Тарас Середич повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Відбуваються обшуки у Центральному апараті Державної митної служби України", — заявив Середич.

За його словами, у Вінниці було затримано на хабарі заступника начальника Вінницької митниці по лінії боротьби з контрабандою.

Наразі деталі невідомі.

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Допис Тараса Середича. Фото: скриншот

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили підозру у кримінальному провадженні щодо укладення угод про призначення на високі посади у Державній митній службі Назару Шептицькому — пасинку головного судового експерта Олександра Рувіна. За даними слідства, він мав впливових знайомих, яких підбурив до отримання хабарів за призначення "підходящих" кандидатів на керівні посади.

Також в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.

СБУ обшуки журналісти Митна служба Україна митниця

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