У Центральному апараті Державної Митної служби України проводять обшуки

У Центральному апараті Держмитслужби проводять обшуки, — журналіст
Журналіст Тарас Середич заявив, що у вівторок, 9 травня, відбуваються обшуки у Центральному апараті Державної митної служби України. За попередньою інформацією, працює Служба безпеки України.
Про це Тарас Середич повідомив у своєму Telegram-каналі.
Обшуки у Центральному апараті Держмитслужби
"Відбуваються обшуки у Центральному апараті Державної митної служби України", — заявив Середич.
За його словами, у Вінниці було затримано на хабарі заступника начальника Вінницької митниці по лінії боротьби з контрабандою.
Наразі деталі невідомі.
Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили підозру у кримінальному провадженні щодо укладення угод про призначення на високі посади у Державній митній службі Назару Шептицькому — пасинку головного судового експерта Олександра Рувіна. За даними слідства, він мав впливових знайомих, яких підбурив до отримання хабарів за призначення "підходящих" кандидатів на керівні посади.
Також в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.
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