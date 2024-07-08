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Зеленский встретился с Туском в Варшаве

8 июля 2024 14:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Встреча Зеленского и Туска в Варшаве 8 июля
Встреча Зеленского и Туска. Фото иллюстративное: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в польскую столицу. Украинский лидер уже начал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом сообщает RMF24 в понедельник, 8 июля.

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Зеленский уже прибыл в Варшаву. Это произошло вскоре после того, как визит украинского президента косвенно подтвердили. в МИД Польши.

В рамках визита Зеленский встретился с Дональдом Туском, после чего ожидается их совместная пресс-конференция.

Запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитии торговли и гуманитарном сотрудничестве.

После этого состоится встреча с президентом Анджеем Дудой.

Зеленский, как ожидается, выразит польским лидерам благодарность за поддержку Украины и сообщит о ситуации на фронте. Они также скоординируют позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

Напомним, Дональд Туск и лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский обменялись обвинениями в "российском влиянии" во время своих выступлений.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он поздравил главу правительства страны с назначением на должность.

Владимир Зеленский Польша переговоры Украина война в Украине Дональд Туск Саммит НАТО в Вашингтоне

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