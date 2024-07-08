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Зеленський зустрівся з Туском у Варшаві

8 липня 2024 14:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зустріч Зеленського і Туска у Варшаві 8 липня
Зустріч Зеленського і Туска. Фото ілюстративне: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до польської столиці. Український лідер вже розпочав зустріч з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє RMF24 у понеділок, 8 липня.

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Президент України прибув до Польщі

Зеленський вже прибув до Варшави. Це сталося невдовзі після того, як візит українського президента опосередковано підтвердили в МЗС Польщі. 

У рамках візиту Зеленський зустрівся з Дональдом Туском, опісля очікується їх спільна пресконференція.

Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Після того відбудеться зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

Зеленський, як очікується, висловить польським лідерам подяку за підтримку України та повідомить про ситуацію на фронті. Також вони скоординують позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні. 

Нагадуємо, Дональд Туск і лідер опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський обмінялися обвинуваченнями в "російському впливі" під час своїх виступів.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він привітав очільника уряду країни з призначенням на посаду.

Володимир Зеленський Польща переговори Україна війна в Україні Дональд Туск Саміт НАТО у Вашингтоні

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