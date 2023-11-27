В ВРУ предлагают уволить Безуглу с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности
Депутат от партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев предложил уволить нардепа Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета нацбезопасности. Он уже зарегистрировал постановление.
Об этом Игорь Кривошеев сообщил в Facebook.
Увольнение Безуглой
Нардеп подчеркнул, что украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен.
"Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление о ее увольнении!" — сообщил он.
Напомним, по словам Безуглой, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии. Свою позицию нардеп опубликовала в Facebook.
Также мы писали, что украинские военнослужащие отреагировали на скандальное заявление народного депутата Марьяны Безуглой. По ее словам, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного необходимо отправить в отставку, потому что у него нет плана войны.
Добавим, народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую могут исключить как из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и из фракции "Слуга народа".
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