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В ВРУ предлагают уволить Безуглу с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности

27 ноября 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВРУ предлагают уволить Безуглу с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности
Заместитель председателя комитета по нацбезопасности Марианна Безуглая. Фото: facebook.com/m.bezuhla
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Депутат от партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев предложил уволить нардепа Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета нацбезопасности. Он уже зарегистрировал постановление.

Об этом Игорь Кривошеев сообщил в Facebook.

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Увольнение Безуглой

Нардеп подчеркнул, что украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен.

"Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление о ее увольнении!" — сообщил он.

Постановление об освобождении Марианны Безуглой
Постановление об увольнении Безуглой. Фото: facebook.com/ihor.kryvosheyev
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Пост Кривошеева. Фото: скриншот

Напомним, по словам Безуглой, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии. Свою позицию нардеп опубликовала в Facebook.

Также мы писали, что украинские военнослужащие отреагировали на скандальное заявление народного депутата Марьяны Безуглой. По ее словам, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного необходимо отправить в отставку, потому что у него нет плана войны.

Добавим, народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую могут исключить как из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и из фракции "Слуга народа".

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