У ВРУ пропонують звільнити Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/m.bezuhla

Депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв запропонував звільнити нардепку Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Він вже зареєстрував постанову.

Про це Ігор Кривошеєв повідомив у Facebook.

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Нардеп наголосив, що український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний.

"Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!" — повідомив він.

Постанова про звільнення Безуглої. Фото: facebook.com/ihor.kryvosheyev

Допис Кривошеєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, за словами Безуглої, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії. Свою позицію нардепка виклала в Facebook.

Також ми писали, що українські військовослужбовці відреагували на скандальну заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. За її словами, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного необхідно відправити у відставку, бо він "не має плану війни".

Додамо, народну депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так із фракції "Слуга народу".