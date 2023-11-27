У ВРУ пропонують звільнити Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки
Депутат від партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв запропонував звільнити нардепку Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Він вже зареєстрував постанову.
Про це Ігор Кривошеєв повідомив у Facebook.
Звільнення Безуглої
Нардеп наголосив, що український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний.
"Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!" — повідомив він.
Нагадаємо, за словами Безуглої, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії. Свою позицію нардепка виклала в Facebook.
Також ми писали, що українські військовослужбовці відреагували на скандальну заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. За її словами, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного необхідно відправити у відставку, бо він "не має плану війни".
Додамо, народну депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так із фракції "Слуга народу".
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