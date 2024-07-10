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У Залужного рассказали, что он думает о плохом информировании резервистов перед вторжением России

10 июля 2024 12:53
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Военные просили объявить мобилизацию до вторжения РФ - у Залужного рассказали детали
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Военные просили руководство страны объявить мобилизацию раньше 24 февраля 2022 года, чтобы они могли пополнить войско и выдвинуться на рубеже обороны.

Об этом рассказала бывшая помощница и главная коммуникационница экс-главкома Валерия Залужного Людмила Долгоновская в интервью каналу "Є питання" .

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Военные зависят от политиков

Долгоновская рассказала о позиции Залужного по поводу плохого информирования резервистов перед полномасштабным вторжением России в 2022 году.

Она отметила, что решение о мобилизации принимается Верховной Радой и Президентом. И именно это решение должно принимать политическое руководство.

"Я знаю позиции военных, они просили раньше объявить мобилизацию, чтобы они могли пополнить свои ряды, чтобы могли пройти минимальную боевую подготовку и выдвинуться на рубеже обороны. Но военные и в нашей стране, и во всем мире, зависят от политиков. Я никого не виню, я констатирую факты, что военным приходилось делать в тех условиях то, что они могли», — сказала экс-помощница.

Долгоновская подчеркнула, что в феврале 2022 года принимались все меры, чтобы сохранить Воздушные силы и средства ПВО.

"При тех условиях, в которых находились военные, то, что они могли — делали. Сказать что у них были развязаны руки — нет, потому что не хватало политической воли", — сказала она.

Долгоновская добавила, что руководству страны было сложно понять, проводит ли Россия очередные учения или готовится к полномасштабному вторжению.

Ранее бывшая помощница Залужного заявила, что публично сказал об угрозе полномасштабного вторжения на форуме "Украина-30" 23 августа 2021 года.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы из-за состояния здоровья и назначил его на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании .

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 июля начал работать послом нашего государства в Великобритании .

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