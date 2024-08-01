В Запорожье мобилизованный после ракетного удара РФ скрылся с воинской части

Заседание суда. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua

В Запорожье мобилизованный после ракетного обстрела скрылся с места дислокации и почти год избегал военной службы. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, мужчина был военнослужащим по мобилизации. Он 27 июня 2023 года скрылся с места дислокации воинской части и избегал службы до апреля 2024 года.

Решение суда

На суде солдат вину признал и раскаялся. Он рассказал, что "23.06.2023 военнослужащих расселили на ферме, которая подвергалась ракетным обстрелам. После этого он с частью военнослужащих захотел пройти военно-врачебную комиссию, куда они и были направлены. Военно-врачебную комиссию до конца не прошел, вернулся домой. Объясняет, что он потерял военный билет, поэтому не мог закончить прохождение ВЛК. Дома находился до апреля 2024 года, каких-либо действий, направленных на возобновление военного билета, возвращение в воинскую часть, не совершал".

Суд признал солдата виновным по ч.4 ст. 408 УК Украины и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

Раньше Яворовский районный суд Львовщины признал военного виновным в самовольном уходе с места военной службы. Ему назначили пять лет заключения, несмотря на желание осужденного продолжать службу.