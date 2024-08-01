У Запоріжжі мобілізований після ракетного удару РФ втік з військової частини

Засідання суду. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua

У Запоріжжі мобілізований після ракетного обстрілу втік з місця дислокації та майже рік уникав військової служби. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними суду чоловік був військовослужбовцем за мобілізацією. Він 27 червня 2023 року втік з місця дислокації військової частини та уникав служби до квітня 2024 року.

Рішення суду

На суді солдат провину визнав та розкаявся. Він розповів, що "23.06.2023 військовослужбовців розселили на фермі, яка зазнавала ракетних обстрілів. Після цього він з частиною військовослужбовців забажав пройти військово-лікарську комісію, куди їх і було направлено. Військово-лікарську комісію до кінця не пройшов, повернувся додому. Пояснює, що він загубив військовий квиток, тому не міг закінчити проходження ВЛК. Дома перебував до квітня 2024 року, будь-яких дій, направлених на відновлення військового квитка, повернення до військової частини, не вчиняв".

Суд визнав солдата винним за ч.4 ст. 408 КК України та засудив до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Раніше Яворівський районний суд Львівщини визнав військового винним у самовільному залишенні місця військової служби. Йому призначили п’ять років ув’язнення, попри бажання засудженого продовжувати службу.