Вибух у Запоріжжі 2 вересня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: MIG

Пізно ввечері, 2 серпня, у Запоріжжі пролунав звук вибуху. Тим часом у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.

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Зокрема, о 22:58 в області була оголошена повітряна тривога. Через хвилину Федоров уточнив, що існує загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям, де оголошено тривогу.

Про загрозу застосування балістики повідомили і Повітряні сили Збройних сил України.

Вже о 23:03 у місті Запоріжжя пролунав вибух. Про це писав Telegram "Суспільне Новини", інформацію підтвердив і сам Федоров.

"Вибух у Запоріжжі", — написав він.

Telegram Івана Федорова. Фото: скриншот

Тим часом, окрім загрози балістики, військові фіксують в повітряному просторі України ворожі БпЛА.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 23:06 карта тривог виглядає наступним чином.