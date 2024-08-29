В приложении monobank утром 29 августа произошел сбой

Приложение monobank. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В работе мобильных приложений monobank и A-банк в четверг, 29 августа, произошел сбой. Пользователи не могут совершить транзакции и проверить счет.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сбой в работе monobank 29 августа

Клиенты банков monobank и "А-банк" утром жалуются на сбой в работе приложений. Некоторые пользователи не могут проверить баланс на счетах и провести транзакции.

Скриншот приложения

На начальном экране "А-банка" отмечается, что идет работа над тем, чтобы работа приложения была стабильной, однако сейчас наблюдаются проблемы.

Скриншот приложения

В то же время соучредитель monobank Олег Гороховский не сообщал никакой информации о сбоях или каких-либо кибератаках на банк.