У застосунку monobank вранці 29 серпня стався збій

У застосунках деяких українських банків стався збій
29 серпня 2024 10:04
Застосунок monobank. Ілюстративне фото: РБК-Україна
У роботі мобільних застосунків monobank та "A-банк" у четвер, 29 серпня, стався збій. Користувачі не можуть здійснити транзакції та перевірити рахунок.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Клієнти банків monobank та "А-банк" вранці скаржаться на збій у роботі застосунків. Деякі користувачі не можуть перевірити баланс на рахунках та провести транзакції.
На початковому екрані "А-банку" зазначається, що триває робота над тим, аби робота застосунку була стабільною, однак зараз спостерігаються проблеми.
Водночас співзасновник monobank Олег Гороховський не повідомляв жодної інформації щодо збоїв чи будь-яких кібератак на банк.
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