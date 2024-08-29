У застосунку monobank вранці 29 серпня стався збій

Застосунок monobank. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У роботі мобільних застосунків monobank та "A-банк" у четвер, 29 серпня, стався збій. Користувачі не можуть здійснити транзакції та перевірити рахунок.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Збій в роботі monobank 29 серпня

Клієнти банків monobank та "А-банк" вранці скаржаться на збій у роботі застосунків. Деякі користувачі не можуть перевірити баланс на рахунках та провести транзакції.

Скриншот застосунку

На початковому екрані "А-банку" зазначається, що триває робота над тим, аби робота застосунку була стабільною, однак зараз спостерігаються проблеми.

Скриншот застосунку

Водночас співзасновник monobank Олег Гороховський не повідомляв жодної інформації щодо збоїв чи будь-яких кібератак на банк.