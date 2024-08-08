На Закарпатье потребители электроэнергии получили уведомление о миллионном долге

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Из-за сбоя в программном обеспечении провайдера связи жители Закарпатья получили сообщение с некорректной информацией о долгах за электроэнергию. В настоящее время производится корректировка данных.

Об этом сообщила пресс-служба ООО "Закарпатьеэнергосбыт" в четверг, 8 августа.

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Сбой в программном обеспечении провайдера

Жители Закарпатья получили сообщение, в котором говорится, что их долг за электроэнергию составляет более 230 миллионов гривен.

Сообщение, которое получили закарпатцы. Фото: Закарпатьеэнергосбыт

В ООО "Закарпатьеэнергосбыт" отметили, что произошел сбой в программном обеспечении провайдера связи, в связи с которым потребители получили уведомления, в которых вместо состояния счета (суммы задолженности) указан номер лицевого счета.

"В настоящее время продолжается корректировка сообщения. Вскоре все потребители получают верную информацию о состоянии счета. Приносим свои извинения за технический сбой", — сообщили в компании.