Война в Украине — что ожидать День Независимости от россиян

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные ежедневно ожидают провокаций от российских оккупантов, в частности, это возможно и в День Независимости Украины. Однако бойцы готовы к любым "сюрпризам".

Об этом сообщил командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в телемарафоне "Єдині новини" в четверг, 1 августа.

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На вопрос журналистов о возможных "сюрпризах" от россиян в День Независимости Украины Краснов ответил, что украинские военные каждый день ожидают чего-то от оккупантов.

"Но какие бы "сюрпризы" они бы не готовили, мы в любом случае к ним готовы", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 370 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков, 33 артсистемы, 115 беспилотников и 77 единиц автомобильной техники врага.

Ранее мы писали, что украинские дроны атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.