Війна в Україні — чого очікувати на День Незалежності від росіян

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові щодня очікують провокацій від російських окупантів, зокрема, це можливо і на День Незалежності України. Проте бійці готові до будь-яких "сюрпризів".

Про це повідомив командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 1 серпня.

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На запитання журналістів щодо можливих "сюрпризів" від росіян на День Незалежності України Краснов відповів, що українські військові щодня очікують чогось від окупантів.

"Але які б "сюрпризи" вони б не готували, ми в будь-якому випадку до них готові", — наголосив військовослужбовець.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 370 російських загарбників. Також вдалося знищити дев'ять танків, 33 артсистеми, 115 безпілотників та 77 одиниць автомобільної техніки ворога.

Раніше ми писали, що українські дрони атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.