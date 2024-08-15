Как россияне врали об ударе по Охматдету — отчет от Нацсовета

Поврежденный корпус больницы "Охматдет" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российская армия 8 июля ракетой ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Кремлевские пропагандисты сразу начали распространять фейковую информацию, чтобы снять ответственность и оправдать преступление.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию проанализировали, что писали россияне об ударе по "Охматдету" и обнародовали отчет.

Читайте также:

Какие нарративы распространяла российская пропаганда

В отчете указано, что пропагандисты придумали разные версии, чтобы снять с российских военных ответственность за убийства гражданских, среди которых были дети. В первые сутки ими было размещено 2008 сообщений.

В частности, Telegram каналы и российские СМИ писали, что в "Охматдет" попала украинская ракета противовоздушной обороны.

Telegram каналы писали, что в "Охматдет" попала украинская ракета. Фото: Нацсовет

Кроме того, звучали и другие версии, оправдывавшие оккупантов.

Речь идет о тезисе, что эта больница является якобы военным госпиталем, а Россия будто бы наносит удары только по военным целям.

Пропагандисты придумали разные версии, чтобы снять с военных РФ ответственность. Фото: Нацсовет

Также сообщалось, что к обстрелу якобы причастны украинские власти и обстрел был спланирован перед саммитом НАТО.

Больше всего фейков и кремлевских нарративов было распространено через Telegram и другие онлайн каналы передачи информации.

Больше всего фейков и кремлевских нарративов было распространено через Telegram. Фото: Нацсовет

В Нацсовете объяснили, что после ракетного удара по киевской больнице "Охматдет" Россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой".

С помощью этого нарратива Кремль планирует получить процент людей в украинском обществе, которые будут поддерживать мир на российских условиях.

Россияне придумали фейк о враче. Фото: Нацсовет

Отмечается, что это нужно Москве и для того что бы ослабить доверие украинцев к властным структурам.

"По результатам мониторинга очевидно, что Россия делает все возможное, чтобы переложить вину из себя на Украину или ее партнеров. Не зря трагедию "Охматдета" российские пропагандисты сравнивали с трагедией в Буче, ведь, по версии Кремля, эти события были срежиссированы", — подытожили в Нацсовете.