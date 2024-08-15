Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Удар по Охматдету — в Нацсовете показали, как российская пропаганда манипулирует фактами arrow

Удар по Охматдету — в Нацсовете показали, как российская пропаганда манипулирует фактами

15 августа 2024 15:10
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как россияне врали об ударе по Охматдету — отчет от Нацсовета
Поврежденный корпус больницы "Охматдет" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Российская армия 8 июля ракетой ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Кремлевские пропагандисты сразу начали распространять фейковую информацию, чтобы снять ответственность и оправдать преступление.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию проанализировали, что писали россияне об ударе по "Охматдету" и обнародовали отчет.

Читайте также:

Какие нарративы распространяла российская пропаганда

В отчете указано, что пропагандисты придумали разные версии, чтобы снять с российских военных ответственность за убийства гражданских, среди которых были дети. В первые сутки ими было размещено 2008 сообщений.

В частности, Telegram каналы и российские СМИ писали, что в "Охматдет" попала украинская ракета противовоздушной обороны.

Удар по Охматдету анализ пропаганды
Telegram каналы писали, что в "Охматдет" попала украинская ракета. Фото: Нацсовет

Кроме того, звучали и другие версии, оправдывавшие оккупантов.

Речь идет о тезисе, что эта больница является якобы военным госпиталем, а Россия будто бы наносит удары только по военным целям.

Удар по Охматдету анализ пропаганды
Пропагандисты придумали разные версии, чтобы снять с военных РФ ответственность. Фото: Нацсовет

Также сообщалось, что к обстрелу якобы причастны украинские власти и обстрел был спланирован перед саммитом НАТО.

Больше всего фейков и кремлевских нарративов было распространено через Telegram и другие онлайн каналы передачи информации.

Удар по Охматдету анализ пропаганды
Больше всего фейков и кремлевских нарративов было распространено через Telegram. Фото: Нацсовет

В Нацсовете объяснили, что после ракетного удара по киевской больнице "Охматдет" Россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой".

С помощью этого нарратива Кремль планирует получить процент людей в украинском обществе, которые будут поддерживать мир на российских условиях.

Удар по Охматдету анализ пропаганды
Россияне придумали фейк о враче. Фото: Нацсовет

Отмечается, что это нужно Москве и для того что бы ослабить доверие украинцев к властным структурам.

"По результатам мониторинга очевидно, что Россия делает все возможное, чтобы переложить вину из себя на Украину или ее партнеров. Не зря трагедию "Охматдета" российские пропагандисты сравнивали с трагедией в Буче, ведь, по версии Кремля, эти события были срежиссированы", — подытожили в Нацсовете.

Удар по Охматдету анализ пропаганды
Российские должностные лица открещиваются от удара по "Охматдету". Фото: Нацсовет

Также важные новости дня по теме:

Киев фейки россияне Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пропаганда Охматдет Россия ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:27 Зеленский на Ставке заслушал доклад Сырского по поводу боев в Курской области

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

15:10 В Украине вырастет тариф на воду — где ждать повышения цен с 1 сентября

15:10 Кто еще может получить отсрочку от мобилизации — комитет ВР поддержал законопроект

15:10 Удар по Охматдету — в Нацсовете показали, как российская пропаганда манипулирует фактами

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:07 Новая традиция ко Дню Независимости — украинцев призывают готовить пироги

14:57 Сокрушительные последствия обстрелов Одесчины для ее соседей, — министр Молдовы

14:37 США обновит дизайн доллара — какие изменения ждут американскую валюту и когда

14:36 Молдова и Украина подписали соглашение о экологической безопасности

14:30 В Белгородской области введен режим СЧ федерального уровня — в чем причина

15:27 Зеленский на Ставке заслушал доклад Сырского по поводу боев в Курской области

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

15:10 В Украине вырастет тариф на воду — где ждать повышения цен с 1 сентября

15:10 Кто еще может получить отсрочку от мобилизации — комитет ВР поддержал законопроект

15:10 Удар по Охматдету — в Нацсовете показали, как российская пропаганда манипулирует фактами

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:07 Новая традиция ко Дню Независимости — украинцев призывают готовить пироги

14:57 Сокрушительные последствия обстрелов Одесчины для ее соседей, — министр Молдовы

14:37 США обновит дизайн доллара — какие изменения ждут американскую валюту и когда

14:36 Молдова и Украина подписали соглашение о экологической безопасности

14:30 В Белгородской области введен режим СЧ федерального уровня — в чем причина

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения